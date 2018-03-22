السبت.. جامعة الأزهر تستضيف المنتدى "المصرى - اليابانى" للعلوم

السبت.. جامعة الأزهر تستضيف المنتدى "المصرى - اليابانى" للعلومالخميس، 22 مارس 2018 08:10 م
د. محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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تحت رعاية رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، يفتتح الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المنتدى المصرى اليابانى للعلوم "الابتكارات والتحديات الجديدة" 2018، وذلك السبت المقبل، بقاعة مؤتمرات الأزهر.
وصرح الدكتور أحمد نبيل، مسئول التعاون الدولى بجامعة الأزهر، أن هذه المرة الأولى التى يستضاف فيها المنتدى برحاب جامعة الأزهر العريقة بالتعاون مع جمعية أعضاء الهيئة اليابانية لتطوير العلوم بمصر وجامعة "كيوشو اليابانية" والسفارة اليابانية فى القاهرة.
ويشارك فى المنتدى محاضرين من جامعتى كاجوشيما وكوبا باليابان، إضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وأساتذة مصريين متخصصين من جامعة الأزهر، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، والمركز القومى للبحوث فى مجالى التقنية الحيوية.
فيما أشار الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن المنتدى العلمى يسعى إلى تدعيم أواصر الصداقة والتبادل العلمى فى مختلف المجالات بين جامعة الأزهر والجامعات اليابانية، ويعتبر تعزيزًا وتفعيلًا للمبادرة اليابانية المصرية للتعلم، والتى تقدم فرصة فريدة للطلاب المصريين للدراسة فى اليابان.
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