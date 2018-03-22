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"الزراعة": قوافل إرشادية لمزارعى الخضروات والفاكهة قبل بدء الموسم الصيفى

الخميس، 22 مارس 2018 07:00 ص
"الزراعة": قوافل إرشادية لمزارعى الخضروات والفاكهة قبل بدء الموسم الصيفى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب ـ عز النوبى
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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان مرروية وعمل قوافل إرشادية لتوعية مزارعى الخضروات والفاكهة قبل بدء الموسم الصيفى الجديد، وذلك لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.
 
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، إن القوافل الإرشادية تضم لجانا مشكلة من قبل الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية والبستانية، وأمراض النبات، ومعهد وقاية النبات، ومركز البحوث الزراعية، ومتابعة برامج الإحلال والتجديد للأراضى المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، لترشيد استهلاك المياه، باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بالأراضى القديمة بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، وذلك تطبيقا لاستراتيجية وزارة الزراعة على للتوسع فى الزراعة بـ"الصوب"، لترشيد استهلاك مياه الرى وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وإنتاج التقاوى.

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مزراعى الخضر

التغيرات المناخية

الحاصلات الزراعية

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