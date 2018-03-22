"الزراعة" توفر بذرة القطن لـ48 ألف فدان.. وحملات لزيادة المساحات

كتب عز النوبى

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم توفير بذرة تقاوى القطن لمساحات متوقع زراعتها الموسم الصيفى الجديد تبلغ 48 ألف فدان بأرض الإصلاح الزراعى، وتم توفير جميع مستلزمات الإنتاج للمساحات التى تزرع بالمحصول عن طريق جمعيات الإصلاح.

وأضاف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد نشر أصناف جديدة للقطن مبكرة وعالية الإنتاج من المتوقع زيادة المساحات المنزرعة بأرض الإصلاح الزراعى من محصول القطن، مشيرًا إلى أن هناك حملات إرشادية بمختلف المحافظات التى تزرع قطنًا لحث المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة لعودة الذهب الأبيض لعرشه، خاصة بعد تحديد سعر ضمان وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية على المحصول.

وأكد "الشراكى" أنه يجرى حاليا حصر جميع مخزون الأسمدة المتبقية من الموسم الشتوية بجمعيات الإصلاح الزراعى، استعدادًا لتوزيعها على مزارع المحصول الصيفى، بالإضافة إلى تشكيل لجان رقابية لتوزيع المقررات السمادية لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لامتلاكه حيازة، بالإضافة إلى أن مواصلة اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للاتفاق على الكميات الموردة للمحصول الصيفى وتغطية احتياجات السوق المحلى.