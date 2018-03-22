الرئيس اليمنى: ميليشيات الحوثى ستحاسب على دماء اليمنيين

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أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أن ميلشيا الحوثى ستحاسب على دماء اليمنيين التى أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التى تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وقال الرئيس اليمنى - خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء منصور الحنق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس "إن الميليشيات فى طريقها للاندثار، وإقامة اليمن الاتحادى واستعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات".



وأضاف: "أن الميليشيات دمرت اليمن بعد انقلابها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية ويجب أن تحاسب على دماء اليمنيين التى أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التى تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة".



وأشار منصور إلى أن تضحيات اليمنيين للتخلص من هذه الميليشيا لن تذهب هدراً وستتوج بدحر الميليشيات والقضاء عليها، مثمناً الدعم الأخوى والإسناد السخى الذى تقدمه دول التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.



بدوره، أشار الحنق إلى اهتمام الرئيس اليمنى ومتابعته المستمرة لمجريات المعارك فى الجبهات المحيطة بصنعاء والجبهات الأخرى فى تعز والبيضاء والجوف وصعدة وحجة والساحل الغربى، مجدداً التأكيد على أن مقاومة صنعاء مستمرة فى معركتها حتى تحرير العاصمة وكامل تراب اليمن من الميليشيات والقضاء على مشروعها التدميرى بالكامل.