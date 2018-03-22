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الرئيس الفلسطينى يستقبل نظيره البلغارى برام الله

الخميس، 22 مارس 2018 02:56 م
الرئيس الفلسطينى يستقبل نظيره البلغارى برام الله محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى





رام الله أ ش أ
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استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، اليوم الخميس ، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، الرئيس البلغارى رومين راديف والوفد المرافق له .

واستعرض الرئيسان حرس الشرف الذى اصطف لتحيتهما ، فيما عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، وصافح الرئيس البلغاري، كبار مستقبليه ، وعلى رأسهم رئيس الوزراء رامى الحمد الله، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، ومستشارو الرئيس، وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، وأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى دولة فلسطين.

وكان الرئيس البلغارى ، وضع فور وصوله إلى مقر الرئاسة، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس عباس وضيفه ، جلسة مباحثات تتناول آخر مستجدات العملية السياسية، والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث الأوضاع فى المنطقة .

 


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