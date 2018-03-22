الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة السفيرة إيمان الفار

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الخميس العميد متولى زكى متولى للتعزية فى وفاة السفيرة إيمان محمد مدحت الفار ، وإبلاغ أسرتها خالص عزائه ومواساته.