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الخميس، 22 مارس 2018 10:43 ص
خالد صلاح
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة السفيرة إيمان الفار

الخميس، 22 مارس 2018 10:12 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة السفيرة إيمان الفار الرئيس عبد الفتاح السيسى





أ ش أ
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الخميس العميد متولى زكى متولى للتعزية فى وفاة السفيرة إيمان محمد مدحت الفار ، وإبلاغ أسرتها خالص عزائه ومواساته.

 

 


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