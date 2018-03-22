الرئيس الروسى يؤكد استمرار بلاده فى دعم السودان وزيادة الاستثمارات فيه







الخرطوم أ ش أ

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استمرار بلاده فى دعم السودان وزيادة استثماراتها فيه، خاصة بقطاعات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب.

وذكرت الرئاسة السودانية - فى بيان اليوم الخميس - أن الرئيس السودانى عمر البشير، تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بحث خلاله الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين للمستوى الاستراتيجي.

وأعرب بوتين - خلال الاتصال - عن تقديره للقيادة السودانية وحرصها على توظيف قدرات السودان لتنمية ورفاهية شعبه، مؤكدا حرص بلاده على تمكين السودان من الاستفادة من هذه الموارد الحيوية.

من جانبه، قدم الرئيس السودانى التهنئة لنظيره الروسى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب الروسى فى قيادته، موجها الشكر للقيادة الروسية على رغبتهم الصادقة فى مساعدة السودان اقتصاديا وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية.

ودعا البشير الرئيس الروسى لزيارة السودان، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات وبناء شراكة استراتيجية، وقبل بوتين الدعوة.

وفى سياق متصل، قال وزير الدولة مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية السودانى حاتم حسن بخيت، إن الرئيس عمر البشير وجه جهات الاختصاص بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس بوتين، وإعداد مشروعات الاستثمار المشترك وفق رؤية لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا.