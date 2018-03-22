الذهب يستقر قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بدعم انخفاض الدولار







(رويترز)

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، بالقرب من أعلى مستوى فى أسبوعين الذى سجلته فى الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار بعدما خيب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) توقعات المستثمرين الذين كانوا ينتظرون تعليقات أكثر تشددا بشأن رفع سعر الفائدة.

ورفع المركزى الأمريكى أسعار الفائدة أمس الأربعاء، وتوقع رفعها مرتين أخرتين على الأقل خلال 2018 مقارنة مع توقعات معظم مراقبى السوق برفعها 3 مرات أخرى.

وفى الساعة 0739 بتوقيت جرينتش زاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 %إلى 1332.77 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1336.59 دولار للأوقية أمس الأربعاء، كما حقق أكبر مكسب يومى بالنسبة المئوية منذ 17 مايو 2017.

وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل0.7 % إلى 1331.10 دولار للأوقية.

ويرى المستثمرون أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدمت المزيد من الدعم لأسعار الذهب الذى يعتبر ملاذا آمنا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 16.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 959.30 دولار للأوقية، فى حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليجرى تداوله عند 989.72 دولار للأوقية.