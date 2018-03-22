الذهب يرتفع 3 جنيهات فى تعاملات الخميس.. والجرام عيار 21 يسجل 651 جنيها







كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس 3 جنيهات، بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية عالميا نحو الارتفاع، وسجل الجرام عيار 21 (الأكثر مبيعا فى مصر)651 جنيها حتى صياغة التقرير.

وبحسب آخر تحديث، أصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

الجرام عيار 18.. سجل 558 جنيها.

الجرام عيار 21.. سجل 651 جنيها.

الجرام عيار 24.. سجل 744 جنيها.

الجنيه الذهب.. سجل 5208 جنيهات.

السعر العالمى للأوقية 1330 دولارا أمريكيا.

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل مؤثرة فيها، منها تحرك سعر أوقية الذهب عالميا، ارتفاعا أو انخفاضا، بجانب عامل العرض والطلب، وأخيرا سعر الدولار فى السوق المصرية.