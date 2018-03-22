الدفاع الأمريكى لمحمد بن سلمان: يجب تكثيف الجهود لإيجاد حل لإنهاء حرب اليمن







رويترز

قال وزير الدفاع الأمريكى ماتيس لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، اليوم الخميس، إنه يجب تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمى لإنهاء الحرب فى اليمن.