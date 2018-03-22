الدفاع الأمريكى لمحمد بن سلمان: يجب تكثيف الجهود لإيجاد حل لإنهاء حرب اليمن

الدفاع الأمريكى لمحمد بن سلمان: يجب تكثيف الجهود لإيجاد حل لإنهاء حرب اليمنالخميس، 22 مارس 2018 04:25 م
صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
رويترز
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قال وزير الدفاع الأمريكى ماتيس لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، اليوم الخميس، إنه يجب تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمى لإنهاء الحرب فى اليمن.
وأشار وزير الدفاع الأمريكى، أن السعودية جزء من الحل فى اليمن، مشيرا إلى أن أمريكا ستنهى الحرب فى اليمن بشروط إيجابية للشعب اليمنى وأيضا لأمن المنطقة.
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