الداخلية تضبط 48 هارب من أحكام و87 قضية مخدرات

اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية.
ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، في ضبط "87 قضية مخدرات، 38 متهم هارب مطلوبين فى قضايا متنوعة، إعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 48462 حكم قضائى متنوع".
وعلى جانب أخر، شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت حالات التعدي على الأراضي الزراعية وحرم نهر النيل، ونجحت في تنفيذ الاف من حالات الإزالة الفورية.
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