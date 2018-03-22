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الداخلية تضبط 48 قطعة سلاح ناري بينها رشاشات

الخميس، 22 مارس 2018 12:28 م
الداخلية تضبط 48 قطعة سلاح ناري بينها رشاشات قوات الامن





كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية مداهمة البؤر الاجرامية، لملاحقة حائزي السلاح  النارى الغير مرخص.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 48 قطعة سلاح نارى بحوزة 42 متهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتى من بينها مكافحة جرائم  "تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة " الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 


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