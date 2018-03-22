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الخارجية العراقية تدين القصف التركى على أربيل.. وتؤكد: يطال المدنيين العزل

الخميس، 22 مارس 2018 06:04 م
الخارجية العراقية تدين القصف التركى على أربيل.. وتؤكد: يطال المدنيين العزل المتحدث الرسمى باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب





كتب - أحمد جمعة
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أدانت وزارة الخارجية العراقية استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذى طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل، والذى أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل.

واستنكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية، الدكتور أحمد محجوب، فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، استمرار هذه التجاوزات التى تطال المدنيين العزل من أبناء كردستان والتى لا تخدم تطور العلاقات مابين البلدين الجارين.

وأكدت الخارجية العراقية موقفها الرافض لتواجُد أى قوات على الأراضى العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار​​.


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