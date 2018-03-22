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الخارجية: الجامعة العربية ستبقى بيت العرب لكل من يحمل لواء العروبة

الخميس، 22 مارس 2018 10:32 ص
الخارجية: الجامعة العربية ستبقى بيت العرب لكل من يحمل لواء العروبة المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية





أ ش أ
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قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الجامعة العربية ستبقى بيت العرب لكل من يحمل لواء العروبة فى مواجهة التحديات المشتركة من المحيط إلى الخليج.

وكتب أبو زيد - فى تغريدة اليوم الخميس على حسابه بموقع التواصل اللجتماعى " تويتر"- "فى الذكرى الثالثة والسبعين لإنشاء جامعة الدول العربية فى ٢٢ مارس ١٩٤٥، ستبقى الجامعة العربية بيت العرب، الجامع لكل أبناء الوطن...لكل من يعتز بهويته وثقافته العربية ...لكل من يُؤْمِن بوحدة الهدف والمصير..لكل من يحمل لواء العروبة فى مواجهة التحديات المشتركة من المحيط إلى الخليج".

 


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