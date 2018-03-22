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الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخا على منشأة لأرامكو بالسعودية والشركة تنفى

الخميس، 22 مارس 2018 04:06 م
الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخا على منشأة لأرامكو بالسعودية والشركة تنفى صاروخ - أرشيفية





رويترز
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أعلن تلفزيون موال للحوثيين، اليوم الخميس إطلاق صاروخ قصير المدى صوب منشأة لأرامكو في نجران بالسعودية، فيما نفت الشركة معلنة أن كل محطاتها ومنشآتها تعمل بشكل طبيعى.

يذكر أن،أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أن ميلشيا الحوثى ستحاسب على دماء اليمنيين التى أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التى تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وقال الرئيس اليمنى - خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء منصور الحنق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس "إن الميليشيات فى طريقها للاندثار، وإقامة اليمن الاتحادى واستعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات".


وأضاف: "أن الميليشيات دمرت اليمن بعد انقلابها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية ويجب أن تحاسب على دماء اليمنيين التى أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التى تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة".

 


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