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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل بمنزل فى المنوفية

الخميس، 22 مارس 2018 06:08 م
"الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل بمنزل فى المنوفية حريق - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمنزل بدائرة القسم.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمنزل بشارع الدمياطي خلف البنك الأهلى بمدينة منوف  دائرة القسم،  تم إخماد الحريق الذى نشب بشقه بالطابق الثانى لمنزل مكون من طابقين ومملوك لـ " م .ص. ع "  46 سنة.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاثات، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانوينة، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  775  إداري قسم منوف لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 



 

 

 


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