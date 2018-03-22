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الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب فى منزل سكنى بميدان شكسبير بالغردقة

الخميس، 22 مارس 2018 02:08 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شب فى منزل سكنى بميدان شكسبير بالغردقة حريق فى منزل سكنى بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة
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سيطرت قوات الحماية المدنية، ظهر اليوم، على حريق شب بمنزل سكنى بمنطقة ميدان شكسبير بمدينة الغردقة، دون وقوع إصابات بشرية سوى حالة اختناق واحدة.
 
والبداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمنزل بمنطقة ميدان شكسبير بالغردقة، ما أدى الى ارتفاع الأدخنة، على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، التى تمكنت من السيطرة الحريق، الذى نجم عنه حالة اختناق واحدة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التخقيقات، ومعرفة سبب الحريق.

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