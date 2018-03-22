الحكومة تبدأ ترشيد استهلاك المياه بتوفير 3.9 مليار متر مكعب من 5 محاصيل







كتب عز النوبى

استعرض الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأصناف الجديدة التى استنبطها مركز البحوث الزراعية ممثلا فى معهد بحوث المحاصيل ومعهد بحوث القطن ومعهد الأمصال واللقاحات بالعباسية، التى تتميز بالإنتاجية المرتفعة وأقل استهلاكا للمياه، وأكثرها جودة، والتى تصل إجمالى كميات المياه التى توفيرها عند تعميم زراعة هذه الأصناف 3 مليارات و965 مليون متر مكعب من المياه لعدد 5 محاصيل استراتيجية "القمح، الأرز، الذرة، القطن، البرسيم".

وشارك فى عرض هذه الأصناف بمقر ديوان عام الوزارة الدكتور محمود مدنى، رئيس المركز، وحضور الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، والدكتور عادل عبدالعظيم مدير معهد بحوث القطن.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية إن الوزارة تعمل على تطبيق منظومة واقعية تستهدف تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه، وزيادة القيمة الاقتصادية من الزراعة المصرية من خلال نشر أصناف جديدة قليلة الاستهلاك للمياه وأكثر إنتاجية للفدان، وتتحمل التغيرات المناخية من حرارة وجفاف، مشددا على أن ذلك يعتمد على تطبيق منظومة متكاملة من العمل الحكومية والتنسيق بنى الجهات البحثية والوزارات المعنية لتحقيق هذه الاهداف التى تتفق مع السياسة العامة للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى.

ومن جانبه قال الدكتور محمود مدنى رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الأصناف الجديدة التى تم عرضها على وزير الزراعة تضم 15 صنفا من القمح تم تسجيلها وإعتمداها وتم زراعتها الموسم الحالى، فى مساحة 3.4 مليون فدان، تحقق إنتاجا كليا لمصر يصل إلى 9.4 مليون طنا من إجمالى 18 مليون طن هى الاحتياجات الكلية لمصر من القمح، ويتم استيراد 8.6 مليون طن لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف "مدني"، أن إحتياجات الفدان من الاصناف الـ 15 لمحصول القمح تصل إلى 60 كجم من تقاوى القمح للفدان، لإنتاج المحصول خلال 150 يوما، توفر 400 متر مكعب من المياه ليصل إجمالى ما توفره أصناف القمح الجديدة من مياه الرى فى حالة تعميم زراعتها فى المساحات المستهدفة إلى مليار و360 مليون متر مكعب من المياه،خلال 150 يوما.

وأوضح أن زراعة مليونا و 486 مليون فدان بالذرة البيضاء من الاصناف الجديدة من المتوقع أن تنتج فى حالة تعميم زراعة الاصناف المعتمدة من وزارة الزراعة أن الانتاج الكلى من الذرة البيضاء إلى 5.2 مليون طن، تحقق فائض يصل إلى 1.5 مليون طن عن إحتياجات الإستهلاك المحلى البالغ 3.7 مليون طن، ويوفر الفدان الواحد 400 متر من مياه الرى ليصل إجمالى ما توفره أصناف الذرة الجديدة من المياه إلى 560 مليون متر مكعب من المياه خلال 110 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 635 مليون متر مكعب من مياه الرى عند تعميم زراعة أصناف الذرة الصفراء الجديدة البالغة 12 صنفا جديدا لزراعة مليون و274 فدانا، تنتج 3 ملايين طن من إجمالى 10 ملايين طن ذرة صفراء هى إجمالى إحتياجات مصر من الذرة الصفراء.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية ،إلى أن الحكومة تستهدف زراعة 700 ألف فدان الموسم الجديد، بإنتاجية كلية تصل إلى 1.7 مليون طن أرز أبيض، بينما تصل إحتياجات الاستهلاك المحلى من الارز إلى 3.3 مليون طن، بعجز يصل إلى 1.5 مليون طن، مشيرا إلى أن المقنن المائى لهذه الأصناف يصل إلى 5200 متر مكعب من المياه توفر 2300 متر مكعب من المياه لكل فدان، بإجمالى كميات تصل إلى 610 ملايين متر مكعب من المياه المتوفرة بسبب تعميم زراعة الاصناف الجديدة من الأرز.

ولفت "مدنى"، إلى أن خطة الدولة من زراعة الأصناف الجديدة من البرسيم تستهدف توفير 800 مليون متر مكعب من المياه خلال 190 يوما تتم خلالها زراعة البرسيم لانتاج 49.9 مليون طن بفائض 10% من إجمالى الانتاج الكلى لمصر من البرسيم لعدد 5 أصناف توفر 500 متر مكعب من المياه لكل فدان، بالاضافة إلى نشر 9 أصناف من القطن مبكرة النضج وعالية الانتاجية وقليلة استهلاك المياه.



اصناف جديدة إستنبطها مركز البحوث الزراعية (1)



اصناف جديدة إستنبطها مركز البحوث الزراعية (2)



اصناف جديدة إستنبطها مركز البحوث الزراعية (3)



اصناف جديدة إستنبطها مركز البحوث الزراعية (4)



اصناف جديدة إستنبطها مركز البحوث الزراعية (5)



اصناف جديدة إستنبطها مركز البحوث الزراعية (6)



اصناف جديدة إستنبطها مركز البحوث الزراعية (7)



اصناف جديدة إستنبطها مركز البحوث الزراعية (8)



اصناف جديدة إستنبطها مركز البحوث الزراعية (9)