الحكم على لاجىء أفغانى فى ألمانيا بالسجن مدى الحياة لاغتصابه فتاة وقتلها







برلين أ ش أ

قضت محكمة ولاية بادن فورتمبرج بمدينة فرايبورج الألمانية، بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألمانى على اللاجئ الأفغانى "حسين ك"، الذى أدين باغتصاب وقتل الطالبة "ماريا ل" (19 عاما)، وذلك فى حكم وصف بالمنصف بعد أن هزت تلك القضية ألمانيا واستدعت ضرورة إعادة النظر فى ملف اللاجئين.

وأكد قضاة المحكمة فى حكمهم، الذى أعلنوه، صباح اليوم الخميس، على مدى بشاعة الجريمة ووحشيتها مما يعنى عدم إمكانية الإفراج المبكر عن المدان.

يشار إلى أن السجن مدى الحياة يعد أقصى عقوبة فى القانون الألماني، حيث أنه من المعروف أن القانون الألمانى لا يحوى عقوبة الإعدام.

وكان "حسين ك" جاء لاجئا من أفغانستان إلى ألمانيا فى موجة اللجوء عام 2015، وتربص فى شهر أكتوبر عام 2016 بالفتاة، التى كانت تدرس الطب فى مدينة فرايبورج، عندما كانت فى طريقها عائدة على دراجتها إلى بيتها، وقام بخنقها ثم اغتصابها عدة مرات وفى النهاية ألقاها فى نهر (درايزام)، وكانت مازالت على قيد الحياة فغرقت، وقال الطب الشرعى إنها ظلت تصارع الغرق فى المياه لمدة ساعة وهو ما استدعى تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة لوحشية وفظاعة الجريمة.