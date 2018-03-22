الجيش السورى يحرر 13 مختطفًا من قبضة مسلحين بمدينة حرستا بريف دمشق

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تمكنت وحدات من الجيش السورى اليوم الخميس من تحرير 13 مختطفا احتجزتهم جماعات مسلحة داخل مدينة (حرستا) عند أطراف الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه تم نقل المحررين عبر حافلة إلى أحد المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم وللاطمئنان على وضعهم الصحي.

وأشارت (سانا) إلى دخول عدد من السيارات والحافلات إلى مدينة (حرستا) بإشراف الهلال الأحمر السورى لنقل الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من داخل المدينة، موضحة أنه تم التوصل إلى اتفاق حول خروج نحو 1500 مسلح مع نحو 6000 من أفراد عائلاتهم على دفعتين باتجاه محافظة إدلب.



يذكر أن الجيش السورى فتح - مطلع الأسبوع الجارى - ممرًا لخروج العائلات المحتجزة من قبل المجموعات المسلحة داخل المدينة حيث خرجت دفعتان من المدنيين وتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة فى ريف دمشق.