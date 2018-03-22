الجيش التركى يستعد لإنشاء قاعدة عسكرية فى "هاكورك" شمالى العراق

الجيش التركى يستعد لإنشاء قاعدة عسكرية فى "هاكورك" شمالى العراقالخميس، 22 مارس 2018 09:30 ص
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب محمد شعلان
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن الجيش التركى يستعد لإنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة فى هاكورك شمالى العراق.
يذكر أن جيش الاحتلال التركى يواصل انتهاكاته فى المنطقة بالتدخل عسكريا فى الشئون الداخلية للدول، وأعلنت رئاسة الأركان التركية أمس الأربعاء، تحييد 12 إرهابيا من منظمة "بى كا كا" فى غارات جوية على منطقة هاكورك شمال العراق.
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