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الجهاز المركزى للإحصاء ينفذ مسحا عن "سوق العمل" فى مصر.. إبريل المقبل

الخميس، 22 مارس 2018 07:00 ص
الجهاز المركزى للإحصاء ينفذ مسحا عن "سوق العمل" فى مصر.. إبريل المقبل اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء





كتبت- هبة حسام
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يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لبدء العمل فى مسح حول خصائص سوق العمل فى مصر، خلال شهر إبريل المقبل، على أن يستمر العمل بالمسح لمدة 3 أشهر.

يعد مسح "خصائص سوق العمل"، من أهم المسوح التى يجريها جهاز الإحصاء بصفة دورية كل 6 سنوات، حيث كان أول هذه المسوح عام 1998 واستمر تنفيذ المسح كل 6 سنوات بشكل منتظم حتى تم تنفيذ آخر مسح فى عام 2012.

يستعد الجهاز حالياً للبدء فى تنفيذ مسح "سوق العمل" لعام 2018، من خلال تنظيم دورات تدريبية موسعة للباحثين العاملين بالمسح، وتستمر الدورات التدريبية والمنظمة بمقر المدينة التعليمية بأكتوبر، حتى نهاية شهر مارس الجارى.

يهدف مسح ودراسة "خصائص سوق العمل"،  لتوفير قاعدة بيانات إضافية لخدمة السياسة التخطيطية للقوى العاملة بالدولة، والتى من شأنها المساعدة على القيام بدراسات حول أوضاع التشغيل فى المجتمع مثل "البطالة، نقص التشغيل، عمالة المرأة، الهجرة، مصادر الدخل غير المتعلقة بالعمل، خصائص المشروعات الأسرية".

ووفقاً لـ"الإحصاء"، يستهدف الجهاز من الدورات التدريبية التى ينظمها حالياً لعامليه والباحثين فى مسح "سوق العمل" بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية، للتدريب على آلية العمل، حيث يتم تجميع البيانات الكترونياً باستخدام "التابلت" فى هذا المسح لأول مرة، والإطلاع على أحدث المتغيرات فى استمارة البحث "المسح/ الدراسة".


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