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الجريدة الرسمية تنشر قرارا يخص الحجز الإدارى لمستحقات هيئة التعمير بـ "الزراعة"

الخميس، 22 مارس 2018 10:52 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارا يخص الحجز الإدارى لمستحقات هيئة التعمير بـ "الزراعة" الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
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نشرت الجريدة الرسمية  قرار الدكتور عبد المنعم البنا  وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى، الذى حمل رقم 1809 لسنة 2017  وشمل فى مادته  الأولى أن يناب المحاسب رجب جودة عبد المؤمن كبير أخصائيين بدرجة مدير عام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة  لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية  فى إصدار أوامر الحجز الإدارى وفقا لقانون الحجز الإدارى  رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاتة لاستيفاء مستحقات  الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالإضافة إلى عمله.

 وشمل القرار فى مادته الثانية، أن يناب المحاسب رجب جودة عبد المؤمن كبير أخصائيين بدرجة مدير عام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تعيين أجوار الخبراء والحراس والشون والأسواق  وحالات  البيع المنصوص عليها فى قانون الحجز الإدارى .

وشمل القرار فى مادته الثالثة، ويعمل به من اليوم التالى لنشرة وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذة  كل فيما يخصة  ويلغى كل من يخالف ذلك.


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