الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص أراضى بمحافظتى دمياط وبنى سويف

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص أراضى بمحافظتى دمياط وبنى سويفالخميس، 22 مارس 2018 09:08 ص
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
نشرت الجريدة الرسمية قرارات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بمحافظتى دمياط وبنى سويف لإقامة مدرسة ابتدائى وأخرى للتعليم الأساسى ومدرسة للثانوى.
كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز السادات بالمنوفية
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة