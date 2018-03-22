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الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص أراضى بمحافظتى دمياط وبنى سويف

الخميس، 22 مارس 2018 09:08 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص أراضى بمحافظتى دمياط وبنى سويف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء





كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية قرارات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بمحافظتى دمياط وبنى سويف لإقامة مدرسة ابتدائى وأخرى للتعليم الأساسى ومدرسة للثانوى. 
 
 
كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز السادات بالمنوفية
 
 
 
 
 
 

 


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