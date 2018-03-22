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الجامعة الألمانية تستضيف اجتماعا حول التفاعل بين الإنسان والحاسوب

الخميس، 22 مارس 2018 09:15 م
الجامعة الألمانية تستضيف اجتماعا حول التفاعل بين الإنسان والحاسوب الجامعة الألمانية تستضيف الاجتماع الأول لفرع مجموعة المصلحة الخاصة





وائل ربيعى
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استضافت الجامعة الألمانية بالقاهرة، الاجتماع الأول لفرع مجموعة المصلحة الخاصة بالتفاعل بين الإنسان والحاسوب بالقاهرة (the Cairo CHI chapter (والتابعة لجمعية الحوسبة الألية) Association for Computing Machinery، الذى يعد الفرع الثالث من نوعه الذى سوف يتواجد بمصر إذ يتوفر فرعين له من قبل بالمملكة العربية السعودية.

 

وتعد جمعية الحوسبة الآلية ACM أكبر هيئة على مستوى العالم فى مجال الحوسبة تضم تحت مظلتها الباحثين والعلماء والخبراء والمهنيين فى هذا المجال لإمدادهم بكافة المستجدات فى القضايا التكنولوجية والتعليمية فى الحوسبة فهى تتيح لهم فرص التعلم الدائم والتطور المهنى من خلال إقامتها للعديد من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة لتبادل الرؤى والخبرات كما تنشر أكثر من 50 دورية تتضمن بحوث ووجهات نظر المفكريين والرواد فى تقنية الحوسبة والمعلومات من جميع أنحاء العالم كما انها تضم أكبر مكتبة رقمية رائدة فى هذا المجال.

وقال الدكتور عمرو الموجى القائم بأعمال نائب عميد كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام للشئون الأكاديمية، إن الهدف من إنشاء فرع لمجموعة المصلحة الخاصة بالتفاعل بين الإنسان والحاسوب بمصر يتمحور حول خلق مجتمع للأشخاص المهتمين بمجال التفاعل القائم بين الإنسان والحاسوب لجمعهم تحت مظلة واحدة وقياس درجة استيعاب بعضهما لبعض للمعطيات المطلوبة وتحديد مدى التواصل بينهما ونقاط القصور أن وجدت لتصميم أجهزة وبرامج وأنظمة وادوات تتوائم مع هذه المعطيات وبالتالى تؤدى وظيفتها بكفاءة وفاعلية وسهولة وتلقى القبول لدى الجمهور المستهدف.

 

وأشار الموجى إلى أن مفهوم التفاعل البشرى الحاسوبى Human Computer Interaction جاء نتيجة للتطور الذى يشهده العالم حالياً على كافة الأصعدة مما أدى إلى تزايد تفاعل الإنسان مع الحاسوب لتطويع ألياته فى خدمة اغراضه التعليمية والطبية، والتجارية، والاقتصادية، والعلمية والبحثية، والهندسية، وهو يعد فرع لعلوم الكمبيوتر يرتكز على فهم العلاقة بين الإنسان وأجهزة الحاسوب مما يمكن مصممى النظم ومهندسى البرمجيات تصميم تطبيقات الحوسبة وتتطويرها بما يتلائم مع إحتياجات المستخدمين النهائيين لها.

 

ومن المقرر أن تستضيف الجامعة الألمانية كل الإجتماعات الرسمية المقبلة للفرع، علماً بأنه سوف يُعقد اجتماعيين أخريين فى المستقبل القريب الأول فى مؤتمر العوامل البشرية فى نظم الحوسبة "CHI conference "الذى سوف يعقد فى مونتريال بكندا خلال شهر أبريل القادم والأخر بمدينة الأسكندرية فى اواخر شهر يونيو 2018.


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التفاعل بين الانسان والحاسوب

اجتماع




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