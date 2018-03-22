التموين: 882 مليون جنيه أرباح شركات القابضة للصناعات الغذائية







كتب مدحت وهبة

استعرضت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور على المصيلحى، رئيس الجمعية ووزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 30-6-2017، وقدم الدكتور علاء فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية كشف عن تحقيق القابضة ربح 310 مليون جنيه مقابل 294 مليون جنيه خلال عام 2015-2016 بزيادة قدرها 16 مليون جنيه بنسبة 5 % ، فيما حققت الشركات التابعة صافى ربح 882 مليون جنيه خلال عام 2016-2017 مقابل 356 مليون جنيه عام 2015-2016 بزيادة قدرها 526 مليون جنيه بنسبة 148 %.

كما بلغ إجمالى التكاليف والمصروفات خلال سنة 2016-2017 مبلغ 15 مليار جنيه بينما بلغ النشاط الجارى 46.3 مليار جنيه سنة 2016-2017 لعدد 22 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 ، مقابل 34.9 مليار جنيه سنة 2015-2016 بزيادة قدرها 11.4 مليار جنيه بنسبة 33 %.

وبالنسبة لحقوق الملكيات بالشركات التابعة، بلغت مليار جنيه عام 2016-2017 مقابل 4 مليار جنيه عام 2015-2016.

​وبلغ عائد حقوق الملكية سنة 2016-2017 نحو 28.8 % مقابل 11.9 % عام 2015-2016 وتغطى حقوق الملكية 64.5 % من إجمالى الاستثمار سنة 2016-2017 مقابل 62 % عام 2015-2016 ، كما بلغ إجمالى الاستثمار فى الشركات التابعة 6.3 مليار جنيه عام 2016-2017 مقابل 6.3 مليار جنيه عام 2015-2016 وبلغ عائد إجمالى الاستثمار للشركات التابعة 24 % عام 2016-2017 مقابل 10.8 % فى 2015-2016.

و بلغ إجمالي الإنتاج بالأسعار الجارية بالشركات التابعة 49 مليار جنيه 2016/2017 مقابل 34.5 مليار جنيه 2015-2016 بزيادة قدرها 14.5 مليار جنيه بنسبة 42 % ، وأرجع تقرير الجمعية العامة أسباب الزيادة فى قيمة الإنتاج إلى ارتفاع سعر الصرف.

وبلغ إجمالي المبيعات بالشركات التابعة 46.2 مليار جنيه 2016-2017 مقابل 34.7 مليار جنيه 2015-2016 بزيادة قدرها 11.5 مليار جنيه بنسبة 33 % ، فيما بلغت جملة المبيعات المحلية 45.1 مليار جنيه سنة 2016-2017 مقابل 34.4 مليار جنيه سنة 2015-2016 بزيادة قدرها 10.8 مليار جنيه بنسبة 32 %.

وأشار التقرير الي جملة الصادرات للشركات التابعة بلغت 1.068 مليار جنيه سنة 2016-2017 مقابل 412 مليون جنيه سنة 2015-2016 بزيادة قدرها 651 مليون جنيه بنسبة 159 % ، وتتمثل الصادرات في المولاس التي بلغت صادراته 223 مليون جنيه والكحول 36 مليون جنيه والسكر البني الذي بلغت صادراته 636 مليون جنيه وعلف البنجر الذي بلغت صادراته 60 مليون جنيه والمنظفات التي بلغت صادراتها 35 مليون جنيه والمعلبات من مربات وعصائر 75 مليون جنيه.

وعرض رئيس الشركة القابضة موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية مؤكداً ان التطوير يتم بقروض من الشركة القابضة تستخدم في زيادة رأس مال الشركات الرابحة أو تخفيض العجز المرحل بالشركات الرابحة أو تخفيض العجز المرحل بالشركات الخاسرة ، وكشف التقرير عن 533 فرعا.

وتطرق تقرير رئيس الشركة القابضة لتحسين أوضاع العاملين ، حيث بلغت الأجور الكلية عام 2016-2017 مبلغ 3.3 مليار جنيه لعدد 57 ألف عامل بالشركات التابعة مقابل 3 مليار جنيه عام 2015-2016 بزيادة قدرها 300 مليون جنيه بنسبة 11 %. وبلغ متوسط أجر العامل السنوي بالشركات التابعة سنة 2016-2017 مبلغ 57137 جنيه مقابل 50478 جنيه سنة 2015-2016 بزيادة قدرها 6659 جنيه بنسبة 13 % .. كما بلغت التعيينات الجديدة والعمالة المؤقتة التى تم تثبيتها بالشركات التابعة سنة 2016-2017 عدد 1953 عامل مقابل 1859 عامل سنة 2015-2016.