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"التموين" تعلن انتهاء الأوكازيون الشتوى وضبط ألف و380 مخالفة

الخميس، 22 مارس 2018 01:00 ص
"التموين" تعلن انتهاء الأوكازيون الشتوى وضبط ألف و380 مخالفة الأوكازيون الشتوى





كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء فترة الأوكازيون الشتوى مساء الأربعاء، خاصة أنه تم مد الفترة حتى عيد الأم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين، للحصول على المنتجات بأسعار مخفضة خلال فترة عروض المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون.

 

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة 3742 محلاً خلال فترة الأوكازيون الشتوى، منها 140 بقطاع الأعمال و3518 بالقطاع الخاص، و22 قطاعًا تعاونيًا، و61 استثماريًا، وأنه تم تحرير 1380 مخالفة، منها 65 محضرًا لعدم وجود سعرين قبل وبعد التخفيض، و1265 محضرًا عن عروض وهمية، و24 محضرًا بسبب الإعلان بلغات أجنبية.

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من التزام المحلات المشاركة فى الأوكازيون بالعروض التى تقدمها للمواطنين، وضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم.

 


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التموين

الأوكازيون الشتوى

مخالفات




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