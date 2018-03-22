"التعليم" توافق على إنشاء مركز رئيسى لتوزيع أسئلة الثانوية العامة بأسوان

"التعليم" توافق على إنشاء مركز رئيسى لتوزيع أسئلة الثانوية العامة بأسوانالخميس، 22 مارس 2018 08:06 م
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أسوان – عبد الله صلاح
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وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إنشاء مركز رئيسى ثان بمحافظة أسوان لتوزيع أسئلة وكراسات امتحانات الثانوية العامة.
وأكد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أن الوزير وافق على إنشاء مركز رئيسى لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الامتحان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2018 م بإدارة إدفو التعليمية، مشيراً إلى أن أسوان أصبحت من أولى محافظات الصعيد التى يوجد بها مركزين رئيسيين لتوزيع الأسئلة ، الأول بإدارة أسوان التعليمية والثانى بإدارة إدفو التعليمية.
وأضاف "شاهين"، فى بيان صحفى له، أن سعيه لإنشاء مركز رئيسى بإدفو يأتى فى إطار حرصه الدائم على مصلحة أبنائه الطلاب والطالبات حتى تسير العملية الامتحانية بمحافظة أسوان على أكمل وجه، وكذلك تخفيفاً للأعباء وتقليلاً للنفقات.
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