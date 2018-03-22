التعليم تنفذ ورش عمل للتوعية الأمنية لتثقيف مسئولى الأمن

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارة العامة للأمن نظمت الدورة التدريبية الخاصة بتثقيف وزيادة الوعى الأمنى لدى مسئولى الأمن ومساعديهم بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها خلال الفترة من 18إلى 22 مارس 2018.

أكد أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت والأفراد على أن التدريب أستهدف تثقيف مسئولى الأمن وزيادة الوعى الأمنى لديهم من خلال تدريبهم على خطط الإخلاء والإطفاء ومجال المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى زيادة الوعى فى مجال الأزمات والكوارث.