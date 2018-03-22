التعليم تنفذ ورش عمل للتوعية الأمنية لتثقيف مسئولى الأمن

التعليم تنفذ ورش عمل للتوعية الأمنية لتثقيف مسئولى الأمنالخميس، 22 مارس 2018 04:05 م
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارة العامة للأمن نظمت الدورة التدريبية الخاصة بتثقيف وزيادة الوعى الأمنى لدى مسئولى الأمن ومساعديهم بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها خلال الفترة من 18إلى 22 مارس 2018.
أكد أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت والأفراد على أن التدريب أستهدف تثقيف مسئولى الأمن وزيادة الوعى الأمنى لديهم من خلال تدريبهم على خطط الإخلاء والإطفاء ومجال المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى زيادة الوعى فى مجال الأزمات والكوارث.
وأشار إلى أن التدريب تضمن مراجعة جميع التعليمات الأمنية الخاصة بتأمين جميع جوانب العملية التعليمية من خلال المتابعة الأمنية الميدانية المستمرة من أجل درء المخاطر التي قد تهدد سلامة وأمن الأفراد والمنشآت.
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