"التعليم" تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مسابقة "الباحثون الشباب"







قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام عقد اليوم اجتماعًا مع مديرى عموم التعليم العام بالمديريات التعليمية؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لمسابقة البحث العلمى لطلاب المرحلة الثانوية (عام وفنى) "الباحثون الشباب" التى تتم بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، بحضور ياسر عبد العزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، والدكتورة يسرا علام معاون الوزير للتسويق والترويج.

وأضاف "خيرى" أن ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من بنك المعرفة المصري الذى يعد أحد أهم إنجازات الدولة والمشروعات الرائدة التى تساهم فى تطوير جودة التعليم، وفى ظل إستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإصلاح المنظومة التعليمية بمصر، وتطوير سبل التعليم الفعال والإلكترونى.

أكد حجازى أن المسابقة تأتى في إطار اهتمام الوزارة بالطالب وممارسته للأنشطة، وتحفيزه على التفكير النقدى، واكتساب مهارات البحث العلمى، والقدرة على حل المشكلات، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة يعد أعلى مصدر علمى إلكترونى متاح لكافة المواطنين بجمهورية مصر العربية ويحتوى على العديد من الكتب الخاصة بالمقررات الدراسية، بالإضافة إلى العديد من المصادر المعرفية والتعليمية من كبرى دور النشر العالمية وشركات الإنتاج العالمية العاملة فى هذا المجال سواء فى صورة نصوص أو الموسوعات أو المصادر المرجعية أو مقاطع فيديو لتبسيط العلوم أو غيرها من الوسائط العلمية.

ومن جهته، أوضح عبد العزيز أنه منذ بدء العام الدراسى تم التأكيد على استفادة جميع المدارس واستثمارها لبنك المعرفة، باعتباره أحد مصادر المعرفة الموثقة، ولما يحتويه من معلومات ترتبط بالمناهج الدراسية، فضلًا عن دوره فى تزويد الطالب بالمعلومات الإثرائية، لافتًا إلى أنه من خلال مسابقة "الباحثون الشباب" وغيرها من المسابقات تعمل الوزارة على إكساب الطلاب مجموعة من المهارات اللازمة لتمكينهم من تطوير المجتمع المصرى.

وفى سياق متصل، قالت علام إن الهدف من مسابقة "الباحثون الشباب" هو دعم مهارات البحث العلمى والابتكار كأحد مهارات القرن الـ ٢١ ؛ وتأهيل وتحسين أداء طلاب مدارس المرحلة الثانوية بالمداس (الحكومية، والتجريبية، والخاصة والدولية) بكافة محافظات الجمهورية على مهارات البحث العلمى وتقديم الأوراق البحثية بالإضافة إلى زيادة وعى الطلاب والمجتمع المصرى بأهمية "بنك المعرفة المصرى "EKB " كمصدر من مصادر التعليم، علمًا بأن الأفكار المبتكرة والأبحاث المشاركة فى المسابقة ستكون في المجالات التالية: ريادة الأعمال، والطب، والأحياء، والإعلام، وتكنولوجيا (المياه، والطاقة، والغذاء، والزراعة)، ويبدأ التقديم للمسابقة في الأسبوع الأول من شهر أبريل وحتى ٩ مايو القادم، ومن أهم شروط المسابقة أن تكون جميع المراجع أو المصادر التى يستعين بها المتسابقون من بنك المعرفة.

وأضافت علام أن مراحل المسابقة تتضمن تقديم الطلاب مقترح عن فكرة البحث والمشكلة الموجودة وطرق حلها، ويتم عقد اختبار تصفية يقوم بعده المشاركون في المسابقة بالعمل على الورقة البحثية، وسيتم الاستعانة بطلاب ماجستير عدد من الجامعات للإشراف والمتابعة على تلك الأبحاث التى يقدمها الطلاب، وفى التصفيات سيتم عرض الأعمال المشاركة على أساتذة من هذه الجامعات، وعدد من رجال الأعمال طبقاً للتخصص، كما سيتم اختيار أفضل ١٠ أبحاث فائزة؛ ليحصلوا على منح جامعية دراسية، بالإضافة إلى أجهزة لاب توب.

وتم خلال الاجتماع شرح تفصيلي لبنك المعرفة وطريقة الدخول والتسجيل عليه، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مسابقة "مبرمجو المستقبل" ، والتى تستهدف طلاب الصف الثالث الإعدادى، والأول الثانوى، ومعايير اختيار الطلاب المشاركين في المسابقة والتى تتمثل في التميز الدراسى وكذا إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلى.