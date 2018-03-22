"التعليم" تشدد على مديرى مدارس 30 يونيو مراجعة كافة النواحى المالية







كتب - محمود طه حسين

قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم عقد اجتماعات برئاسة أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو مع المديرين التنفيذين والخبراء الماليين التابعين لمدارس 30 يونيو على مدار ثلاثة أيام متتالية، بحضور مديرى التعليم الخاص بالمديريات التعليمية وعددهم سبعة عشر محافظة.

وأضاف خيرى، أن ذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطوير منظومة العمل داخل مجموعة مدارس 30 يونيو، والعمل على دفع عجلة التنمية والرقى، وربط المهارات القيادية بالميدان.

وأشارت الديب إلى ضرورة مراجعة كافة النواحى المالية والإدارية بالمدارس، وتكليف مديرى التعليم الخاص بالمتابعة المستمرة لتلك المدارس مع مراجعة كافة العقود الخاصة بالعاملين بالمدارس، بالإضافة إلى تكليف المدير التنفيذى بإرسال تقرير شهرى إلى المجموعة مرفق به المعوقات التى تواجهه وكيفية حل تلك المعوقات.

وأوصت الديب بعدم ترك أى غرفة مغلقة بالمدارس طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وإخطار المديرين التنفيذيين بوجود وحدة أمن بالمجموعة لها الحق فى تفتيش جميع المدارس والوقوف على الحالة الأمنية، مع الاتفاق على عقد اجتماع شهرى مع المديرين التنفيذيين والخبراء الماليين.