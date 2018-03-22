التعليم تجرى قرعة لاختيار أعضاء بعثة امتحانات الثانوية العامة فى السودان







كتب محمود طه حسين

تختار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من العاملين بديوان الوزارة اليوم الخميس لاختبار أعضاء بعثة امتحانات لثانوية العامة فى السودان للطلاب المصريين فى الخارج، حيث يتم إجراء قرعة لاختيار المطلوبين.

وتختار الوزارة أعضاء البعثة وفق ضوابط وآليات معينة على رأسها الدرجة الوظيفية للمتقدم بأن يكون مدير إدارة والخبرة، حيث يتم اختيار رئيس امتحان وملاحظين ومراقبين.

وتغادر أعضاء البعثة أوائل أبريل المقبل تمهيدا لبدء امتحانات الثانوية العامة فى السودان خلال الشهر المقبل.