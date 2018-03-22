video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تجرى قرعة لاختيار أعضاء بعثة امتحانات الثانوية العامة فى السودان

الخميس، 22 مارس 2018 12:51 م
التعليم تجرى قرعة لاختيار أعضاء بعثة امتحانات الثانوية العامة فى السودان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تختار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من العاملين بديوان الوزارة اليوم الخميس لاختبار أعضاء بعثة امتحانات لثانوية العامة فى السودان للطلاب المصريين فى الخارج، حيث يتم إجراء قرعة لاختيار المطلوبين.

وتختار  الوزارة  أعضاء البعثة وفق ضوابط وآليات معينة على رأسها الدرجة الوظيفية للمتقدم بأن يكون مدير إدارة والخبرة، حيث يتم اختيار رئيس امتحان وملاحظين ومراقبين.

وتغادر أعضاء البعثة أوائل أبريل المقبل تمهيدا لبدء امتحانات الثانوية العامة فى السودان خلال الشهر المقبل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تعقد ورش عمل للتوعية بترشيد استهلاك المياه

التعليم تنفذ البرنامج القومى لرحلات تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسى

التربية والتعليم

الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة