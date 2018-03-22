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التعليم العالى تبحث مع جامعة كيوتو اليابانية التعاون بمجال ريادة الأعمال

الخميس، 22 مارس 2018 10:29 ص
التعليم العالى تبحث مع جامعة كيوتو اليابانية التعاون بمجال ريادة الأعمال جانب من اللقاء





وائل ربيعى
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استقبل الدكتور سعيد درويش مستشار الوزير فر ربط البحث العلمى بالصناعة الدكتور نيشيموتو مدير حديقة كيوتو البحثية ومعهد العلوم والتكنولوجيا والإدارة المتقدمة بجامعة كيوتو الياباينة والمتخصص فى ربط البحث العلمى بالصناعة وريادة الأعمال وماريكو اداتشى الباحثة فى دراسات الإدارة المتكاملة المتقدمة والمديرة السابقة بهيئة الجاياكا اليابانية والمهندس تيبى توشيما مسئول قسم ريادة الأعمال بشركة سونى اليابانية.

 

وخلال اللقاء استعرض الدكتور نيشيموتو استراتيجية اليابان فى ربط البحث العلمى والصناعة التى تتمحور حول دور الجامعات والمراكز البحثية اليابانية فى تطوير المواد الأولية وتحويلها لمنتجات معدة للتصدير للخارج لدعم الاقتصاد الوطني، ومضاعفة الجامعات التى تخدم العلوم والتكنولوجيا ويكون التركيز فيها على الأبحاث وبراءات الاختراع، والتى تنتهى بمنتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة وتلبية حاجة الصناعة من المهندسين المبدعين القادرين على البحث والتطوير بزيادة الدروس العملية عن الدروس النظرية فى الجامعات حتى يمكنهم تطوير منتجات الشركات ورفع القيمة المضافة وتحفيز الجامعات أن تكون سابقة للشركات في مجال الاستحواذ على التقنيات الحديثة، مما بجعل الشركات تلهث فى اللحاق بالجامعات لتطوير أساليب الانتاج والحصول على منتجات جديدة.

 

كما يقوم التعليم الفنى على الاهتمام بالجانب التطبيقى أكثر من الجانب النظرى، كما تلتزم الشركات بتدعيم أبحاث الجامعات التى تنتهى بمنتج جديد أو تقنية متقدمة، كما تعقد الجامعات دورات تدريبية للشركات على التقنيات الحديثة لمدد تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر وزيادة عدد المقررات العملية التى تساعد على نمو التفكير لحل المشاكل المستقبلية.

 

كما ضاعفت الحكومة اليابانية أعداد المهندسين في التخصصات المطلوبة لمضاعفة الانتاج والتوسع فى الكليات الفنية لتوفير عمالة ذات مهارات عالية لتكون هى قاعدة الهرم الصناعى فى اليابان.


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