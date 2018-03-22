"التضامن": تفعيل مشروطية الصحة والتعليم أساسى لتحقيق أهداف "تكافل وكرامة"







كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى مرحلة جديدة فى تطبيق برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامه" من خلال تفعيل مشروطية الصحة والتعليم بالتعاون مع وزراة الصحه والسكان ووزارة التربية والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

ويهدف برنامج "تكافل" بالإضافة إلى الدعم النقدى للأسر المستحقة، تحسين الحالة الصحيَّة للأسر ورفع معدلات التطعيم والتغذية السليمة، وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، من خلال زيادة نسب التردُّد على الوحدات الصحيَّة أو أماكن تقديم الخدمات الصحيَّة بوجهٍ عام والتأكيد على سلوكيَّات وممارسات أُسس الرعاية الصحيَّة الأوليَّة السليمة وبصفة خاصة الأمهات الحوامل وحديثى الولادة وللأطفال من الميلاد وحتَّى سن السادسة.

كما يهدف برنامج "تكافل" إلى التأكد من إلحاق الأطفال فى الفئة العمرية 6-18 سنة بالمدارس، بالإضافة إلى زيادة معدل حضور الطلبة على الأقل بنسبة 80%، وذلك للاستثمار فى الأجيال القادمة وضمان المساهمة فى تحسين الحالة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة للأسر بما يؤهِّلها للخروج من دائرة توريث الفقر متعدد الأبعاد.

كما تسعى وزارة التضامن للتنسيق مع الأطراف المعنية بتطبيق المشروطية فيما يتعلق بالتعليم والصحة من خلال توقيع بروتكولات للتعاون مع الوزارات والجهات المعنية سيتم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى فى الثالث من أبريل المقبل يحدد مسؤليات كل طرف من الأطراف الموقعة والمعنية بتطبيق أوجه المشروطية.

وأوضحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن تفعيل تطبيق المشروطيه مرحلة مهمة فى عمر برنامج "تكافل" لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه وأهمها رفع مستوى التعليم وزيادة فرص التحصيل الدراسى والاستفاده من الخدمات الصحية، بما يضمن مستوى صحى جيد للاسرة وأن التعاون مع الوزرات المعنية بالتعليم والصحة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التطوير المرجو فى منظومة الحماية الاجتماعية التى تعطيها الحكومة الحالية أولوية لتحقيق أعلى معدلات الاستفاده للمواطنين والمساهمة فى تحسين مؤشرات التنمية كما تم ذكرها فى خطة التنمية المستدامة 2030.

ويذكر أن الجهات المعنية ستقوم وفق هذا البروتكول بإنشاء تطبيقات إلكترونية لتسجيل غياب الطلاب المستهدفين بالمشروع، وذلك من خلال تخصيص عدد من الموظفين على مستوى الجهات المعنية لتحمل مسئولية تطبيق ورصد الأداء على مستوى كل منطقة ومديرية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة الصحة والسكان باعتماد كُتيب المتابعة الخاص بأسر برنامج "تكافل" ويتم الاعتماد بخاتم الوحدة الصحية بعد كل زيارة واثيات تاريخ الزيارة وتوقيع مشرفة التمريض.