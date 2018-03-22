التزكية تحسم انتخابات التجديد النصفي علي مقعدي نقابة أطباء الأسنان بأسيوط

التزكية تحسم انتخابات التجديد النصفي علي مقعدي نقابة أطباء الأسنان بأسيوطالخميس، 22 مارس 2018 04:31 م
جانب من التصويت
أسيوط ـ محمود عجمي
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حسمت التزكية انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، والتى جرت على مقعدين، فوق السن 15 سنة، وتحت السن 15 سنة؛ حيث فاز الدكتور محمد حامد عبد الحافظ بمقعد فوق السن 15 سنة، بينما فاز الدكتور محمود عبد السلام عبد الخالق بمقعد تحت سن 15 سنة.
وقال الدكتور أبو بكر محمد شريت، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة أسيوط، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار محمد محمود يوسف بالنيابة الإدارية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت من الجمعية العمومية بأسيوط نحو 820 طبيبا.
وأضاف شريت أن الأطباء يواصلون الإدلاء بأصواتهم على المقاعد العامة ومقعد جنوب الصعيد، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء.
الدكتور أبوبكر شريت نقيب أطباء الأسنان بأسيوط
جانب من التصويت
انتخابات أطباء أسنان أسيوط
أطباء أسنان أسيوط
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