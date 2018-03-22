التحقيق مع عصابة سرقة التوك توك بـ "الشطة" فى المعصرة







كتب ــ على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيقات مع عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك في نطاق حى المعصرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورد بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، والرائد مصطفى عبدالعال، معاون أول القسم، بوجود عصابة لسرقة التكاتك في نطاق دائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث وبتكثيف التحريات تم القبض على المتهمين وهم كل من، "ا.م" و"ح.ع"، عاطلين، وتبين أنهما كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما لسرقة التكاتك عن طريق استقلال توك توك الضحية، وطمس عين سائقه بالشطة.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة التحقيقات.