البيت الأبيض: ترامب سيفرض رسوماً على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار







واشنطن (أ ف ب)

قال مسئولون فى البيت الأبيض الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوماً على نحو 50 مليار دولار من الواردات الصينية ردا على السرقات المزعومة لحقوق الملكية الأمريكية.

وصرح المستشار الاقتصادى البارز فى البيت الأبيض إيفريت اينشنستات للصحفيين أن الرسوم الجديدة على الواردات ستستهدف قطاعات صناعية "سعت فيها الصين إلى الحصول على ميزة من خلال الاستحواذ غير المنصف أو نقل التكنولوجيا بالقوة من الشركات الأمريكية"، ومن المقرر أن يكشف ترامب العقوبات فى وقت لاحق الخميس.