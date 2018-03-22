البيت الأبيض: ترامب سيعلن عن عقوبات اقتصادية تستهدف الصين اليوم

البيت الأبيض: ترامب سيعلن عن عقوبات اقتصادية تستهدف الصين اليومالخميس، 22 مارس 2018 12:26 ص
البيت الأبيض- أرشيفية
(أ ف ب)
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قال مسؤول فى البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب يستعد الخميس، للكشف عن عقوبات ضد الصين المتهمة بسرقة الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.
وصرح المتحدث راج شاه لوكالة فرانس برس "اليوم سيعلن الرئيس عن الإجراءات التى قرر اتخاذها بناء على البند 301 من قانون التجارة حول جهود تقودها الدولة الصينية... لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية".
فيما قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين الأربعاء، إن وزارته أعدت خطة تتضمن قيودا على الاستثمارات الأمريكية فى الصين لعرضها على الرئيس دونالد ترامب لدراستها فى إطار قراراته بشأن إجراءات محتملة ضد بكين فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
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