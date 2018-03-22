video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: ترامب سيعلن عن عقوبات اقتصادية تستهدف الصين اليوم

الخميس، 22 مارس 2018 12:26 ص
البيت الأبيض: ترامب سيعلن عن عقوبات اقتصادية تستهدف الصين اليوم البيت الأبيض- أرشيفية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

قال مسؤول فى البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب يستعد الخميس، للكشف عن عقوبات ضد الصين المتهمة بسرقة الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

وصرح المتحدث راج شاه لوكالة فرانس برس "اليوم سيعلن الرئيس عن الإجراءات التى قرر اتخاذها بناء على البند 301 من قانون التجارة حول جهود تقودها الدولة الصينية... لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية".

فيما قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين الأربعاء، إن وزارته أعدت خطة تتضمن قيودا على الاستثمارات الأمريكية فى الصين لعرضها على الرئيس دونالد ترامب لدراستها فى إطار قراراته بشأن إجراءات محتملة ضد بكين فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيوزويك تتساءل: هل يثير ترامب سباق تسلح نووى جديد؟

إندبندنت: وقف رئيس مجلس إدارة "كامبريدج أناليتكيا" لتفاخره بدوره فى فوز ترامب

الصين

ترامب

اخبار الصين

اخبار ترامب

اخبار امريكا




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة