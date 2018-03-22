"البيئة" تحتفل بساعة الأرض فى أسوان.. السبت المقبل







أسوان - عبد الله صلاح

تحتفل محافظة أسوان، مساء السبت المقبل بفعاليات ساعة الأرض والتى ينظمها جهاز شئون البيئة، بإطفاء الأنوار فى عدد من المعالم السياحية والثقافية بمدينة أسوان لمدة ساعة كاملة وإضاءة الشموع خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور ممدوح سيد رئيس جهاز شئون البيئة بأسوان، إن هذه الاحتفالية يتزامن حدوثها فى نفس التوقيت فى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أنه سيتم إطفاء الأنوار عن عدد من الجهات الشريكة من بينها متحف النوبة، وقصر ثقافة أسوان وفندف موفنبيك، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف مساء، ولمدة ساعة كاملة.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم كذلك تنظيم فعاليات أخرى من بينها إضاءة الشموع فى المواقع التى تحتفل بفعالية " ساعة الأرض"، إضافة إلى تنظيم عرض مسرحى بقصر ثقافة أسوان يتناول قضايا التلوث البيئى وظاهرة الاحتباس الحرارى وأثره على الكون والعالم، إلى جانب تقديم عروض موسيقية وفنية، لتوعية المواطنيين والأهالى بالتحديات البيئة التى تواجه العالم.