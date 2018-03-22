video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"البيئة" تحتفل بساعة الأرض فى أسوان.. السبت المقبل

الخميس، 22 مارس 2018 04:53 م
"البيئة" تحتفل بساعة الأرض فى أسوان.. السبت المقبل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان





أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق

تحتفل محافظة أسوان، مساء السبت المقبل بفعاليات ساعة الأرض والتى ينظمها جهاز شئون البيئة، بإطفاء الأنوار فى عدد من المعالم السياحية والثقافية بمدينة أسوان لمدة ساعة كاملة وإضاءة الشموع خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور ممدوح سيد رئيس جهاز شئون البيئة بأسوان، إن هذه الاحتفالية يتزامن حدوثها فى نفس التوقيت فى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أنه سيتم إطفاء الأنوار عن عدد من الجهات الشريكة من بينها متحف النوبة، وقصر ثقافة أسوان وفندف موفنبيك، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف مساء، ولمدة ساعة كاملة.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم كذلك تنظيم فعاليات أخرى من بينها إضاءة الشموع فى المواقع التى تحتفل بفعالية " ساعة الأرض"، إضافة إلى تنظيم عرض مسرحى بقصر ثقافة أسوان يتناول قضايا التلوث البيئى وظاهرة الاحتباس الحرارى وأثره على الكون والعالم، إلى جانب تقديم عروض موسيقية وفنية، لتوعية المواطنيين والأهالى بالتحديات البيئة التى تواجه العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسوان يخصص 70 سيارة لنقل الناخبين من القرى للجان الانتخابات

البيئه

ساعه الارض

اسوان

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة