البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بتراجع 0.9%الخميس، 22 مارس 2018 10:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 963.650 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 0.9% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 525.095 مليار جنيه إلى 525.085 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 207.156 مليار جنيه إلى 203.280 مليار جنيه بنسبة تراجع 1.9%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 732.251 مليار جنيه إلى 728.365 مليار جنيه بنسبة تراجع 2.5%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1116 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1024 ألف سند تقريباً.
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