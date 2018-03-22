البنك الأهلى يتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على توريد لمبات "ليد" لفروعه







كتب أحمد يعقوب

تعاقد البنك مع الهيئة العربية للتصنيع، لتوريد وتركيب عدد 245 ألف لمبة بتكنولوجيا ليد لايت وذلك لعدد 276 فرعا وهي الفروع التي كانت لا تزال تعمل بإضاءة اللمبات الفلورسنت بالكشافات.

شهد التوقيع الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وهشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، وداليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة .

وقام بالتوقيع حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى، والمهندس عبد المحسن عبد الصادق رئيس مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع .

عقب التوقيع صرح هشام عكاشة، بأن هذا العقد يأتى فى إطار توجهات البنك للتحول تدريجياً الى المنتجات المصرية الجيدة حيث يقوم البنك منذ فترة بالحصول على كامل احتياجاته من الأجهزة الكهربائية والأدوات الكتابية والبوابات ألأمنية الإلكترونية المنتجة فى مصانع مصرية وكذلك السيارات المجمعة محلياً بمواصفات عالية الجودة تفوق مثيلاتها من المنتجات أجنبية الصنع ولذلك يقوم البنك بالتعامل مع الشركات والمصانع المصرية سواء التي تقوم بتصنيع كامل للمنتج أو تقوم بتجميعه بأعلى نسبة مكون محلى وبأيدى مصرية بأحدث تكنولوجيا عالمية.

وأكد يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلى ينظر دائماّ للصناعة المصرية سواء كانت قطاع خاص أو عام حيث يعطى البنك دائماّ الأولوية فى الشراء للمنتج المحلى ذو الجودة العالية وذلك حتى تستطيع الشركات والمصانع المصرية النجاح وتحقيق زيادة فى المبيعات والأرباح مما يشجع الاستثمار في مصر ويزيد قدرة تلك الشركات والمصانع على تطوير منتجاتها وتدريب العمالة بما يؤهلها لمنافسة المنتجات المستوردة، وهو ما تم مع منتجات الهيئة حيث قام البنك بشراء لمبات الليد لفرع واحد وتجربتها لمدة 3 شهور وقياس مدى شدة الاضاءة ومعدلات الاستهلاك وكانت النتائج مبهرة وفاقت التوقعات في الجودة بل وتعدت القياسات معدلات جودة المنتجات المستوردة .

وقالت داليا الباز، :"سياسة البنك هى تشجيع الصناعة المصرية فى كافة المجالات ولهذا يتم دراسة وتحليل السوق لمعرفة كل ما يناسبنا من منتجات مصرية عالية الجودة وبتكنولوجية تصنيع حديثة ونعطيه كل الأولوية في الشراء، وكذلك نبحث دائماّ عن المنتجات الصديقة للبيئة حيث إن البنك الأهلى هو أول بنك في مصر يقوم بتركيب خلايا للطاقة الشمسية أعلى فروعه".

من جانبه، أكد حسام الحجار أن عدد الفروع التى تستعين بالطاقة الشمسية بلغ حوالى 17 فرعا حتى الآن ونعمل حالياّ على زيادة عدد الفروع حيث تم اختيار عدد 15 فرعا يصلح لتركيب الخلايا الشمسية ليصبح إجمالى الفروع خلال شهرين لـ32 فرعا ليصل حجم التوفير بالطاقة حوالى 3 ميجا وات سنوياً بما يوفر مبلغ 3.5 مليون جنيه فى فواتير الكهرباء سنويا وتخفيض الانبعاثات الصادرة من غاز ثانى أكسيد الكربون نتيجة عدم استهلاك كهرباء من محطات الكهرباء العادية بحوالى 2000 طن.

كما توقع الحجار، أن تكون نتيجة استخدام اللمبات الليد ارتفاع معاملات الأمان الخاصة بالماس الكهربائي من اللمبات الفلورسنت، بالإضافة الى تخفيض ضخم فى معدلات استهلاك الكهرباء ليصل حجم الوفر إلى 10 آلاف ميجا وات بالسنة الواحدة وبالتالى تخفيض الانبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5 آلاف طن بالسنة بما يساعد فى توفير بيئة صحية ووفر فى استهلاك الكهرباء وضخ الطاقة الفائضة إلى شبكة الكهرباء القومية.