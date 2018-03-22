البنك الأهلى: أصدرنا شهادة أمان لـ20 ألف عميل بحصيلة 30 مليون جنيه







كتب – أحمد يعقوب

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، لـ20 ألف عميل بحصيلة إجمالية تساوى 30 مليون جنيه، مؤكدا أن الإقبال على شراء الشهادة متزايد الفترة الماضية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد، والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة، متوقعا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة، من خلال التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى، وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح 420 فرعا تمثل كامل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أيضا فى إصدار الشهادة.

جدير بالذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عاما، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيها على حسب قيمة الشهادة.