البرلمان الكتالونى يعتزم التصويت الخميس لانتخاب رئيس للإقليم

البرلمان الكتالونى يعتزم التصويت الخميس لانتخاب رئيس للإقليمالخميس، 22 مارس 2018 01:06 ص
برلمان كتالونيا- أرشيفية
أ ف ب
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يعتزم البرلمان الكتالونى عقد جلسة مناقشة وتصويت لانتخاب المرشح خوردى تورول رئيسا جديدا للإقليم.
وهناك خطر بأن يفقد تورول أهليته لتولى منصب الرئيس، بسبب دوره فى المحاولة الانفصالية للإقليم.
وقال رئيس مجلس النواب الكتالونى روجر تورنت للصحفيين "سأقترح على مجلس النواب بأن يكون خوردى تورول مرشحا للرئاسة"، وذلك بعد ساعات من استدعاء تورول للظهور أمام محكمة إسبانية الجمعة.
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