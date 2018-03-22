الاستئناف تحدد 22 أبريل إعادة محاكمة 10 متهمين بقضية "أحداث الدستورية"







كتبت هدى أبو بكر

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة 10متهمين بقضية "أحداث الدستورية" التى وقعت فى 3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.