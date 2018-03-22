الاستئناف تحدد 22 أبريل إعادة محاكمة 10 متهمين بقضية "أحداث الدستورية"الخميس، 22 مارس 2018 02:24 م
محكمة -أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة 10متهمين بقضية "أحداث الدستورية" التى وقعت فى 3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.
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