الاستئناف تحدد جلسة 2 أبريل لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى







كتبت هدى أبو بكر

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة.

كانت محكمة النقض قضت في 26 أكتوبر 2017، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة المتهمين الثلاثة حضوريا 5 سنوات.

كانت محكمة الجنايات في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام -تضم 7 متهمين- قضت بمعاقبة 4 متهمين غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وحضوريًا بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.