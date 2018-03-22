الاستئناف تحدد جلسة 2 أبريل لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى

الاستئناف تحدد جلسة 2 أبريل لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادىالخميس، 22 مارس 2018 02:27 م
محكمة -أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة.
كانت محكمة النقض قضت في 26 أكتوبر 2017، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة المتهمين الثلاثة حضوريا 5 سنوات.
كانت محكمة الجنايات في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام -تضم 7 متهمين- قضت بمعاقبة 4 متهمين غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وحضوريًا بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.
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