الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس







أ ش أ

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بتعزيزات عسكرية، حملة اعتقالات واسعة فى القدس والضفة الغربية طالت 26 فلسطينيا.

ففى مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة لليوم الثانى على التوالى، طالت على الأقل 19 فلسطينيا.

وقال شهود عيان "إن الحملة بدأت فى ساعة مبكرة من فجر اليوم، شملت دهم عدد كبير من منازل المواطنين بصورة وحشية، وبواسطة كلاب متوحشة، والاعتداء على الممتلكات، وتحطيم النوافذ، والأبواب".

كما اقتحمت تلك القوات عددا من المحال التجارية، والمخازن بعد تحطيم أبوابها، واستدعت عددا آخر من المواطنين للتحقيق.

وفى بلدة (العيسوية) بضواحى القدس، نكلت قوات الاحتلال بفلسطينيين من البلدة التى تخضع لحصار عسكرى مشدد منذ نحو شهرين، وداهموا عددا من منازل الفلسطينيين بصورة عنيفة، واعتدوا على قاطنيها بالضرب المبرح، وأغلقوا نوافذ وأبواب بلحام الأوكسجين، وحطموا محتويات المنازل المستهدفة، واستخدموا كلابا "بوليسية" خلال عمليات الدهم، مما روع وأفزع النساء والأطفال، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وفى الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة (بلعا) شرق طولكرم شمال الضفة، بعد أن داهمت منزليهما. ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بعد اقتحام منزليهما.



وفى جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم عايدة للاجئين، شمال بيت لحم وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



كما اعتقلت فلسطنيين اثنين من مدينة الخليل، والظاهرية، وفتشت منازل فى بلدة حلحول شمالا.