الاتحاد الأوروبى يندد بالتحركات غير القانونية لتركيا فى البحر المتوسط







(أ ف ب)

يعتزم القادة الأوروبيون الذى سيجتمعون، اليوم الخميس، التنديد بحزم بـ"التحركات غير القانونية" لتركيا فى بحر إيجه والبحر المتوسط وذلك تضامنا مع اليونان وقبرص، بحسب ما ورد فى مسودة بيان القمة التى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وجاء فى المسودة ان "المجلس الأوروبى يندد بحزم باستمرار التحركات غير القانونية لتركيا فى شرق المتوسط وبحر إيجه ويشدد على تضامنه التام مع قبرص واليونان"، فى إشارة إلى التوترات بين انقرة ونيقوسيا حول التنقيب عن الغاز قبالة السواحل الشرقية لقبرص واحتجاز مواطنين أوروبيين فى تركيا.