الإمارات تشارك احتفال باكستان بيومها الوطنى

الإمارات تشارك احتفال باكستان بيومها الوطنىالخميس، 22 مارس 2018 04:47 م
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتى
أبوظبى (أ ف ب)
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حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتى الخميس، حفل استقبال أقامه معظم أحمد خان سفير باكستان لدى الدولة الخليجية بمناسبة اليوم الوطنى لبلاده.
كما حضر الحفل فى أبوظبى وزيرة الدولة ميثاء بنت سالم الشامسى وعدد من المسئولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الامارات.
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