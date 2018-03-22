video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإرشاد الأكاديمى بنوعية المنوفية توعى الطلاب بقواعد اللائحة التنفيذية للإمتحانات

الخميس، 22 مارس 2018 01:34 م
الإرشاد الأكاديمى بنوعية المنوفية توعى الطلاب بقواعد اللائحة التنفيذية للإمتحانات ندوة بالتربية النوعية جامعة المنوفية





المنوفية محمد فتحى
إضافة تعليق

نظمت وحدة الإرشاد الأكاديمى بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية ندوة توعوية للطلاب والطالبات حول قواعد اللائحة التنفيذية للإمتحانات وقواعد التصحيح ودرجات الرأفة وشروط التظلمات والإعتذارات ومحاضر الغش وحقوق وواجبات الطالب الجامعي.

وقالت الجامعة فى بيان، إن الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب شرح للطلاب ما هى تلك القواعد وكيف للطالب أن يستفاد بما هو مسموح له فى تقديم الإعتذار أو الرأفة أو التظلم وما عليه فى حالة التخلف عن نظام اللائحة وما يتعرض له من مسئولية، مبيـًا بأن الإلتزام بقواعد اللائحة يعد بمثابة دستور متعارف عليه بين الكلية والطالب وليست أوامر تتبع بشكل عشوائى عند تنفيذها على الطلاب.

وعن الحقوق الواجبة فى الحرم الجامعى تحدث أيضــًا الدكتور زيدان عن حرية الملبس ومسئولية الطالب فى الحفاظ على مظهره العام وبشكل لائق أمام المجتمع ككل، وسلوك الطالب المدخن فى ضرورة أن يتجنب الحاق الضرر بالأخرين.

ودعاهم فى نهاية الندوة بأهمية ممارسة النشاط الطلابى الذى يعد بمثابة تلاقى للأفكار والمعارف والترفية بين الطلاب من خلال المسابقات الرياضية والثقافية والإجتماعية التى تنظمها رعاية الشباب بالكلية والجامعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنوفية تنظم ندوة بعنوان "مقومات النجاح وقوة التفكير الإيجابى"

اخبار مصر

اخبار المنوفيه

جامعه المنوفيه

رعايه الشباب

التدخين




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة