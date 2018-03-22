الإرشاد الأكاديمى بنوعية المنوفية توعى الطلاب بقواعد اللائحة التنفيذية للإمتحانات







المنوفية محمد فتحى

نظمت وحدة الإرشاد الأكاديمى بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية ندوة توعوية للطلاب والطالبات حول قواعد اللائحة التنفيذية للإمتحانات وقواعد التصحيح ودرجات الرأفة وشروط التظلمات والإعتذارات ومحاضر الغش وحقوق وواجبات الطالب الجامعي.

وقالت الجامعة فى بيان، إن الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب شرح للطلاب ما هى تلك القواعد وكيف للطالب أن يستفاد بما هو مسموح له فى تقديم الإعتذار أو الرأفة أو التظلم وما عليه فى حالة التخلف عن نظام اللائحة وما يتعرض له من مسئولية، مبيـًا بأن الإلتزام بقواعد اللائحة يعد بمثابة دستور متعارف عليه بين الكلية والطالب وليست أوامر تتبع بشكل عشوائى عند تنفيذها على الطلاب.

وعن الحقوق الواجبة فى الحرم الجامعى تحدث أيضــًا الدكتور زيدان عن حرية الملبس ومسئولية الطالب فى الحفاظ على مظهره العام وبشكل لائق أمام المجتمع ككل، وسلوك الطالب المدخن فى ضرورة أن يتجنب الحاق الضرر بالأخرين.

ودعاهم فى نهاية الندوة بأهمية ممارسة النشاط الطلابى الذى يعد بمثابة تلاقى للأفكار والمعارف والترفية بين الطلاب من خلال المسابقات الرياضية والثقافية والإجتماعية التى تنظمها رعاية الشباب بالكلية والجامعة.