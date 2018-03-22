الإدعاء الأمريكى يسقط اتهامات ضد 11 فردا من فريق أمن الرئاسة التركى

الإدعاء الأمريكى يسقط اتهامات ضد 11 فردا من فريق أمن الرئاسة التركىالخميس، 22 مارس 2018 05:55 م
الشرطة التركية
واشنطن (رويترز)
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قرر ممثلو الإدعاء الاتحادى فى الولايات المتحدة إسقاط الاتهامات الموجهة لأحد عشر شخصا من أصل 15 فردا من فريق أمن الرئيس التركى طيب أردوغان بعد أن وجهت لهم تلك الاتهامات فيما يتعلق بشجار نشب قرب السفارة التركية فى واشنطن فى مايو أيار 2017 .
وأكد متحدث باسم مكتب وزير العدل الأمريكى أن مكتبه أرسل مذكرات لإسقاط الاتهامات بحق سبعة من المتهمين فى 14 فبراير وبحق أربعة آخرين فى نوفمبر من العام الماضى.
ولا تزال الاتهامات بالاعتداء قائمة بحق 4 من الفريق الأمنى لأردوغان.
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